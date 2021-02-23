Застройщики подождут: ГАСИ вторую неделю не регистрирует разрешения на ЖК

Вторую неделю подряд чиновники Госархстройинспекции не вносят в Реестр строительной деятельности разрешения на строительство жилых комплексов, согласованные разрешительной Комиссией. Тем не менее не забывают регистрировать отказы.

Итак, кому ГАСИ с 15 по 19 февраля отказала в выдаче разрешения на ЖК (СС3) и по каким причинам, а также какие комплексы ввела в эксплуатацию, а какие решила не вводить – читайте в материале НЕРУХОМІ.

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В разрешении отказано

1. ООО "Стройинформ" на строительство ЖК Egoist Residence по ул. Мечникова, 7-Б в Печерском районе Киева. Это уже седьмая попытка получить разрешительный документ в течение 2020-2021 годов.

Основания для отказа: отсутствует согласование проектной документации с центральным органом охраны культурного наследия; не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не выполнены требования по обеспечению жителей комплекса достаточным количеством машино-мест; не выполнены требования по обеспечению достаточной площади придомовых площадок.

2. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд на пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

На прошлой неделе ГАСИ второй раз предоставила отказ на II и III очередь.

Стоит отметить, что разрешение на I очередь получено в ноябре 2020 года на строительство трех жилых домов. Согласно проектной документации, все другие сооружения являются админзданиями, ведь ЖК строится на землях промышленности. Однако в отделе продаж сообщают, что после корректировки, во II очередь будет построен торговый центр, а в III – жилые дома.

Основания для отказа II очереди: нарушены требования о запрете размещения торговых помещений в гаражах; название объекта строительства в поданном заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не согласуется с названием, указанным в экспертном отчете (не отражает очередность строительства); не предоставлено извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, что реконструируются, подвергаются капитальному ремонту или реставрации; не предоставлен оригинал нотариально заверенного согласия собственника (собственников) здания (зданий), инженерного сооружения на проведение строительных работ в случае осуществления не собственником (собственниками) здания (зданий) и инженерных сооружений их реконструкции, капитального ремонта; согласно поданному чертежу генерального плана, проектом предполагается строительство "Торгового центра с надстроенным паркингом", что не согласуется с экспертным отчетом и другой проектной документацией; на предоставленном чертеже генплана не показаны границы земельного участка, на котором ведется проектирование; информация о местоположении объекта строительства, указанная в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, не содержит сведений о кадастровом номере земельного участка.

Основания для отказа III очереди: название объекта строительства в поданном заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не согласуется с названием, указанным в экспертном отчете (не отражает очередность строительства); не предоставлено извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно зданий и инженерных сооружений, что реконструируются, подвергаются капитальному ремонту или реставрации; не предоставлен оригинал нотариально заверенного согласия собственника (собственников) здания (зданий), инженерного сооружения на проведение строительных работ в случае осуществления не собственником (собственниками) здания (зданий) и инженерных сооружений их реконструкции, капитального ремонта; на представленном чертеже генерального плана не отражены границы земельного участка, на котором ведется проектирование; на чертеже плана инженерных сетей не отражены границы земельного участка, направления прокладки проектированных сетей и запроектированные здания; информация о местоположении объекта строительства, указанная в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, не содержит сведений о кадастровом номере земельного участка.

3. ЖК Новые Жуляны от Novbud по ул. Возрождение в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области. Вторая попытка. На комплекс предоставлено сразу два отказа.

Основания для отказа: документы на земельный участок оформлены после прохождения экспертного отчета; не выполнены требования по максимально допустимой высоте (этажности) жилой застройки в сельской местности; объект не обеспечен достаточным количеством машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей; не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации (с международным аэропортом Борисполь); проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок; при проектировании не выполнены требования ДБН "Инклюзивность зданий и сооружений" – на открытой автостоянке не обустроено достаточное количество мест для транспорта лиц с инвалидностью и по устройству лифтов с проходной кабиной; не соблюдены санитарно-защитные зоны; объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электродвигателями; поданное заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ оформлено без учета требований (информация об очередности объекта строительства, указанная в заявлении, не соответствует информации в предоставленном экспертном отчете (стадия П); проектная документация разработана на I очередь строительства, однако предоставленный экспертный отчет (стадия П) выдан на все четыре очереди.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК на Кондратюка от Энергополь-Украина по ул. Кондратюка, 1 в Оболонском районе Киева (III очередь, 2 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принято жилой дом №4 и ТП №3. Первоначально заявленная дата ввода дома – 2 квартал 2017 года. Сейчас весь комплекс принят в эксплуатацию.

2. ЖК по ул. Коновальца в Тернополе, заказчик – ООО "Колледж".

В эксплуатацию принято жилой дом поз.4 (III очередь).

3. ЖК Жемчужина Днепра по ул. Казацкой, 1/1, в Черкассах.

В эксплуатацию принято дом № 2 (2 очередь) с задержкой более года.

4. ЖК по ул. Жабинского, 2д, 2в, 2е в Чернигове.

В эксплуатацию принято жилые дома в соответствии с проектом № 5 (3 п.к), № 6 и № 7 (4 п.к).

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (I очередь 2-й п. К). Это уже вторая неудачная попытка застройщика.

Основания для отказа: непредоставление документов, необходимых для принятия решения; в п.3 представленного акта готовности объекта к эксплуатации имеется информация о экспертном отчете проекта от 29.08.2018 и от 15.07.2019, что не согласуется с информацией, указанной в п.4 представленного акта; в п.14 указана информация о проведенной технической инвентаризации, по результатам которой выдано техпаспорт №б/н, инвентаризационная дело №107/п от 24.09.2019, что не согласуется с п.5 предоставленного акта готовности, где указано об окончании строительных работ в сентябре 2020 года.

2. ЖК Пятьдесят шестая жемчужина от Kadorr Group, массив № 10, ж/м "Дружный", уч. № 22 в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области.

Основания для отказа: отсутствие доступа к объекту строительства; непредоставление документов, необходимых для принятия решения.

3. ЖК Сорок восьмая жемчужина от Kadorr Group по ул. Каманина, 16-а (ул. Академика Курчатова,) в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: отсутствие доступа для осмотра объекта строительства; не предоставлены документы, необходимые для принятия решения.

4. ЖК West House от ГРК Столица по ул. Кустанайская, 13 в Голосеевском районе Киева.

Задержка в принятии в эксплуатацию уже составляет почти полтора года. Третья попытка. Застройщик не устраняет предоставленные замечания.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования и другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности не выполнены работы по созданию беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

5. ЖК Вышгород Сити Парк по пер. Прожекторному в Вышгороде Киевской области (4 очередь – 1 п.к и 2 п.к). Получено сразу два отказа.

Основания для отказа: не предоставлена в полном объеме проектная исполнительная документация и материалы технической инвентаризации.

6. ЖК Svitlo Park от Футура хата по Надднепрянскому шоссе, 2-А в Голосеевском районе Киева (I очередь). Это второй отказ в принятии к эксплуатации.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

7. ЖК Вільне Місто от Квітка. Майстерня будинків по ул. Профессора П. Буйко, 27 во Львове. Отказ предоставлен на жилой дом №2 (III п. К).

Основания для отказа: не предоставлена исполнительная документация (акты испытания наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также внутренних сетей электроснабжения) общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал выполнения бетонных работ, акты на закрытие скрытых работ оформлены ненадлежащим образом. На время осмотра объекта не предоставлены документы, удостоверяющие уплату паевого участия; представленный техпаспорт, по результатам технической инвентаризации от 13.11.2020р. №253-11-2020, не содержит информации о техэтаже дома. В предоставленных документах о строительных работах на объекте, а также оплате долевого участия выявлены недостоверные сведения.

8. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development по просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (III очередь).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

9. ЖК Utlandia от Tomin Family Development по ул. Чехова, 1-а в Ирпене Киевской области. Вторая попытка. Застройщик не устранил замечания, которые были предоставлены.

Основания для отказа: во время осмотра было установлено, что объект не достроен, а именно: не построен распределительный пункт 10 кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией (РП-ТП-10/0,4 кВ), строительство которого предусмотрено техническими условиями и проектной документацией (поз. 2 генеральный план); частично не готовы заполнения дверных и оконных проемов; не завершено устройство системы пожаротушения в подземном паркинге; не завершено устройство оборудования систем вентиляции из подземного паркинга; не завершено строительство въезда и выезда в подземный паркинг; не устроены котельные (3 шт. в каждой секции) для обогрева мест общего пользования и паркинга; не устроены счетчики учета (водоснабжение, газоснабжение); не завершено разведения инженерных сетей; частично не выполнена отделка квартир; не выполнена отделка мест общего пользования; не устроена лифты (во время выезда выполнялись работы по устройству); отделка фасадов дома завершена частично. Кроме того, невозможно установить соответствие объекта проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

10. ЖК Левада от Трест Жилстрой-1 по ул. Лисаветинской, 2-Б в Харькове (2 очередь 2 п.к.) В начале февраля в эксплуатацию принят жилой дом № 2. Сейчас отказ во введении предоставлен на дом № 4.

Основания для отказа: не выполнены работы по устройству отопления, внешних и внутренних сетей водоотведения, водопровода, электроснабжения, пожарной сигнализации, входных групп, благоустройству.

11. ЖК Птичка от Трест Жилстрой-1 по пер. Шевченковском, 48 в Харькове. В феврале было принято три жилых дома (III очередь). Сейчас отказ предоставлен на дома № 3 и № 4 (4 очередь).

Основания для отказа: не закончены работы по монтажу сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (запорной арматуры, счетчиков, утепление трубопроводов, оборудования); не закончены работы по монтажу сетей электроснабжения (светильники, выключатели, розетки), не обустроены входные группы в жилые помещения.

Как будет продвигаться работа ГАСИ дальше, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.