Застройщик таки получил возможность начать масштабное строительство на берегу Десенки

Договор между компанией "Строй-Маркет Групп" и Киевским городским советом относительного аренды участка в районе реки Десенка был признан заключенным.

Как сообщает издание "Наші Гроші", такое решение было принято Хозяйственным судом столицы по договору аренды сроком на 25 лет земельного участка, площадь которого составляет 21,47 га. Согласно планам застройщика, он собирается возвести здесь торгово-развлекательный центр и гостиничный комплекс.

Описание: Источник: nashigroshi.org Alt:

Как напоминает издание, еще в 2007 году Управление экономики и инвестиций Киевской городской госадминистрации заключили инвестдоговор. Столичный горсовет утвердил передачу участка, а также изменил в Генеральном плане назначение земли: из зоны зеленых насаждений в территорию общественной и жилой застройки.

Тем не менее, в 2015 году суд отменил передачу земли компании, посчитав решение горсовета незаконным.

В дальнейшем фирма снова обращалась в Киевсовет относительно заключения договора, однако это не было осуществлено. Летом 2020 года "Строй-Маркет Групп" обратился в суд с иском о признании договора аренды заключенным. 22 декабря суд его удовлетворил.

Согласно документу, строительство на этом участке должно начаться не позже лета следующего года.

Владельцем дочернего предприятия "Строй-Маркет Групп" является компания "Плимсол Инвестментс Лимитед", конечным владельцем которой считается Даниил Данилов. Журналисты выяснили, что это пасынок совладельца сети супермаркетов "Фуршет" Игоря Баленко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, у столичного застройщика забрали землю из-за махинаций с договором аренды. Было установлено, что фирма арендовала землю с нарушениями законов и без аукциона для обслуживания торгово-общественных зданий.