У столичного застройщика забрали землю из-за махинаций с договором аренды

Прокуратура Киева через суд смогла вернуть городу земельный участок стоимостью более 10 млн гривен.

Иск столичных прокуроров удовлетворил Северный апелляционных хозяйственный суд, признав недействительным договор аренды частной фирмой участка площадью 0,2 га на улице Светлицкого, передает пресс-служба правоохранительных органов.

Как было установлено, фирма арендовала землю с нарушениями законов и без аукциона для обслуживания торгово-общественных зданий.

Описание: Суд поддержал позицию прокуратуры Источник: pixabay.com Alt:

Тем временем, в прокуратуре доказали, что указанное недвижимое имущество является самовольно построенным, поскольку его строительство осуществлено на земельном участке, не отведенном для этой цели и более чем в 50 раз превышает площадь недвижимого имущества, расположенного на ней.

Суд полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменив решение предыдущей инстанции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее столичная прокуратура отсудила у застройщика земельный участок, стоимость которого превышала 42 млн гривен, за систематические нарушения арендного договора.