Застройка Ланжерона в Одессе: власти утверждают, что там строят оздоровительный комплекс

В Одессе между дельфинарием "Немо" и гостиницей M1 Club Hotel на Ланжероне происходит строительство ЖК под видом оздоровительного комплекса.

Между тем, как сообщил и.о. начальника муниципального ГАСКа Александр Авдеев, застройщик – частное предприятие "СПС-РИЕЛТ" – имеет полный пакет документов, которые фирма получила еще несколько лет назад, передает Думская.

Управление архитектуры и градостроительства выдало градусловия и ограничения на возведение оздоровительного центра водных видов спорта, а ГАСК разрешил строить еще в 2018 году.

Проект здания dumskaya.net

"Проект реконструкции уже прошел экспертизу. Его разработала хорошо известная одесситам компания "ХАЙ-РЕЙЗ Констракшнз Холдинг", которая под видом берегоукрепления начинала строить знаменитый небоскреб на Трассе здоровья, под бывшим санаторием "Россия" и гидрометцентром", - сообщает издание.

Впрочем, по непонятной причине, риелторы предлагают купить в девятиэтажном "оздоровительном комплексе" квартиры. Объявления о продаже можно встретить в соцсетях и на сайтах агентств недвижимости. О каких-либо оздоровительных свойствах новостроя специалисты не упоминают.

Скриншот объявления dumskaya.net

Как уточняет издание, ООО "СПС-РИЕЛТ" учредили одесситы Виталий Тамарцев, Эдуард Ким, Павел Куликовский и чешская компания "В АЛЬЯНС ГРУПП". Виталий Тамарцев и Павел Куликовский — "фруктовые" магнаты, контролирующие львиную долю украинского импорта фруктов. Эдуард Ким – глава корейской общины Одессы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за неделю сотрудники одесского ГАСК обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.