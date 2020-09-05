УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Застройка Ланжерона в Одессе: власти утверждают, что там строят оздоровительный комплекс

05.09.2020 - 11:00

В Одессе между дельфинарием "Немо" и гостиницей M1 Club Hotel на Ланжероне происходит строительство ЖК под видом оздоровительного комплекса.

Между тем, как сообщил и.о. начальника муниципального ГАСКа Александр Авдеев, застройщик – частное предприятие "СПС-РИЕЛТ" – имеет полный пакет документов, которые фирма получила еще несколько лет назад, передает Думская.

Управление архитектуры и градостроительства выдало градусловия и ограничения на возведение оздоровительного центра водных видов спорта, а ГАСК разрешил строить еще в 2018 году.

Проект здания

dumskaya.net

"Проект реконструкции уже прошел экспертизу. Его разработала хорошо известная одесситам компания "ХАЙ-РЕЙЗ Констракшнз Холдинг", которая под видом берегоукрепления начинала строить знаменитый небоскреб на Трассе здоровья, под бывшим санаторием "Россия" и гидрометцентром", - сообщает издание.

Впрочем, по непонятной причине, риелторы предлагают купить в девятиэтажном "оздоровительном комплексе" квартиры. Объявления о продаже можно встретить в соцсетях и на сайтах агентств недвижимости. О каких-либо оздоровительных свойствах новостроя специалисты не упоминают.

Скриншот объявления

dumskaya.net

Как уточняет издание, ООО "СПС-РИЕЛТ" учредили одесситы Виталий Тамарцев, Эдуард Ким, Павел Куликовский и чешская компания "В АЛЬЯНС ГРУПП". Виталий Тамарцев и Павел Куликовский — "фруктовые" магнаты, контролирующие львиную долю украинского импорта фруктов. Эдуард Ким – глава корейской общины Одессы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за неделю сотрудники одесского ГАСК обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.

Комментарии

302
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Экватор строительства ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ – застройщик анонсировал вечеринку

Экватор строительства ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ – застройщик анонсировал вечеринку

Празднование состоится 11 сентября

04.09.2020 - 18:10
Киевгорстрой договорился с Минобороны по ЖК ЧАРИВНЕ МИСТО

Киевгорстрой договорился с Минобороны по ЖК ЧАРИВНЕ МИСТО

Сейчас в Минобороны в работе дополнения к договорам

04.09.2020 - 17:27
В Украине подросли цены на строительные работы

В Украине подросли цены на строительные работы

Госстат подсчитал динамику роста цен на строительно-монтажные работы

04.09.2020 - 15:40
В Раде взялись рассматривать законы, с которых стоило начинать реформу градостроения - эксперты

В Раде взялись рассматривать законы, с которых стоило начинать реформу градостроения - эксперты

Повторное рассмотрение законопроектов должно состояться на следующей неделе

04.09.2020 - 14:27
Недострои Аркады: у ЖК ПАТРИОТИКА возникли проблемы с поставкой электроэнергии

Недострои Аркады: у ЖК ПАТРИОТИКА возникли проблемы с поставкой электроэнергии

Сегодня жилым домам необходимо немедленно урегулировать вопрос поставки электроэнергии

04.09.2020 - 12:18