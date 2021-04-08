Законопроект о реформе градостроительства должны доработать до конца мая

Доработать законопроект о реформе градостроительства должны до конца весны и уже в июне за него будут голосовать в Верховной Раде.

Об этом заявила заместитель главы комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, установлены четкие временные рамки – не позднее мая обработать и внести все предложения по законопроекту, разработанному Министерством развития общин и территорий. Так, обсуждение этого документа состоялось во время круглого стола Координационного совета по вопросам градостроительства. Такие же обсуждения должны пройти в комитетах парламента и в Ассоциации городов Украины. И только после этого депутаты будут голосовать за этот законопроект.

Описание: Реформа градостроительства подходит к концу? Источник: pixabay.com Alt:

Шуляк также рассказала, почему реформа градостроительства застопорилась. "В 2020-м реформы системы архитектурно-строительного контроля как таковой не было. Причин много, и если коротко, то ею занимались "волки в овечьей шкуре", не заинтересованы в изменениях", - сказала она, добавив что это "вовремя заметили и должным образом отреагировали".

В итоге коррупционная составляющая ГАСИ достигла примерно 10 млрд гривен в год. "Это очень много, и все эти средства оседают в карманах коррупционеров", – добавила Шуляк.

Как сообщалось, эксперты НЕРУХОМІ детально разобрали законопроект о реформе градостроительства и проанализировали все его плюсы и минусы. Ознакомиться с экспертным отчетом можно перейдя по ссылке.

В Минрегионе сообщили, что в начале этого года была разработана новая концепция реформы, которая, как считают в министерстве, вводит более эффективное регулирование в системе органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.