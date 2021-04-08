Законопроект о реформе градостроительства должны доработать до конца мая

В Николаеве фирма депутата хочет застроить зеленую зону
В итоге будут срезаны почти 70 деревьев
Новости
Доработать законопроект о реформе градостроительства должны до конца весны и уже в июне за него будут голосовать в Верховной Раде.
Об этом заявила заместитель главы комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк в интервью Интерфакс-Украина.
По ее словам, установлены четкие временные рамки – не позднее мая обработать и внести все предложения по законопроекту, разработанному Министерством развития общин и территорий. Так, обсуждение этого документа состоялось во время круглого стола Координационного совета по вопросам градостроительства. Такие же обсуждения должны пройти в комитетах парламента и в Ассоциации городов Украины. И только после этого депутаты будут голосовать за этот законопроект.
Реформа градостроительства подходит к концу?
pixabay.com
Шуляк также рассказала, почему реформа градостроительства застопорилась. "В 2020-м реформы системы архитектурно-строительного контроля как таковой не было. Причин много, и если коротко, то ею занимались "волки в овечьей шкуре", не заинтересованы в изменениях", - сказала она, добавив что это "вовремя заметили и должным образом отреагировали".
В итоге коррупционная составляющая ГАСИ достигла примерно 10 млрд гривен в год. "Это очень много, и все эти средства оседают в карманах коррупционеров", – добавила Шуляк.
Как сообщалось, эксперты НЕРУХОМІ детально разобрали законопроект о реформе градостроительства и проанализировали все его плюсы и минусы. Ознакомиться с экспертным отчетом можно перейдя по ссылке.
В Минрегионе сообщили, что в начале этого года была разработана новая концепция реформы, которая, как считают в министерстве, вводит более эффективное регулирование в системе органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
В итоге будут срезаны почти 70 деревьев
На брифинге в Нацбанке обсудили проблемы долгостроев
Законопроект уже рассмотрели в первом чтении
Мэр Киева прокомментировал подписание меморандума
Протестующие пытаются привлечь внимание столичных властей к проблеме микрорайона