Законопроект Минкульта о борьбе с хаотичной застройкой несет коррупционные риски – КБУ

Разработанный Министерством культуры законопроект о противодействии хаотичной застройке нуждается в доработке, поскольку несет риски коррупции и ограничения прав для строительных компаний.

Такую оценку законопроекту дали в Конфедерации строителей Украины.

"Разработанный Министерством культуры и информационной политики проект закона требует существенной доработки, особенно в части установления разных видов ограничений, запретов и мораториев, а также в части предоставления органам охраны культурного наследия очень широких и чрезвычайных полномочий, в том числе отмены и инициирования отмены ранее выданных согласований и разрешительных документов", – говорится в сообщении КБУ.

Также отмечается, что новый документ устанавливает ряд ограничений для строительства без конкретизации сроков их действия. Кроме того, предусматривается неурегулированный контроль и надзор с неограниченными полномочиями без достаточных оснований.

Описание: Законопроект о противодействии хаотичной застройке несет коррупционные риски Источник: pixabay.com Alt:

По мнению КБУ, авторы законопроекта предлагают предоставить органам контроля полномочия останавливать работу физлиц и юрлиц, аннулировать без решения суда разрешения органов культурного наследия и разрешения на строительство.

Законопроект также предусматривает увеличение срока рассмотрения документов при предоставлении админуслуг до двух месяцев, а также вносит изменения в законодательство о работе Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), в то время как продолжается реформа системы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект о противодействии хаотичной застройке в Украине представил в сентябре министр культуры Александр Ткаченко во время пресс-конференции по случаю 100 дней на должности главы ведомства.

Так, в Украине в рамках законопроекта должно будет появиться специальное подразделение, так называемый "культурный спецназ", который и будет бороться с хаотичностью застройки.