В Украине с хаотичной застройкой будет бороться "культурный спецназ"

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В Украине в рамках борьбы с хаотичной застройкой должно будет появиться специальное подразделение, так называемый "культурный спецназ".
Об этом в понедельник, 14 сентября, рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на конференции по случаю 100 дней пребывания в должности, передает Интерфакс-Украина.
"В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться "культурный спецназ", - сказал он.
Министр также добавил, что в этой сфере власти намерены пользоваться идеями, которые уже применяют в Италии. "У них действительно есть такое подразделение", - добавил Ткаченко.
Александр Ткаченко
ГолосUA
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