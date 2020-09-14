В Украине с хаотичной застройкой будет бороться "культурный спецназ"

В Украине в рамках борьбы с хаотичной застройкой должно будет появиться специальное подразделение, так называемый "культурный спецназ".

Об этом в понедельник, 14 сентября, рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на конференции по случаю 100 дней пребывания в должности, передает Интерфакс-Украина.

"В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться "культурный спецназ", - сказал он.

Министр также добавил, что в этой сфере власти намерены пользоваться идеями, которые уже применяют в Италии. "У них действительно есть такое подразделение", - добавил Ткаченко.

Александр Ткаченко ГолосUA

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