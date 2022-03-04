Zaha Hadid, MVRDV и другие студии сворачивают проекты в России

Всемирно известные архитектурные студии Zaha Hadid Architects, David Chipperfield Architects и MVRDV заявили, что сворачивают свои проекты в России из-за войны в Украине.

Как сообщает Dezeen, архитекторы осуждают агрессию России против украинского народа. В частности, действия президента Владимира Путина осудили в David Chipperfield и приостанавливает всю свою работу в России. Среди текущих проектов бюро – реконструкция здания Центрального телеграфа в Москве.

Описание: Россия атаковала Украину без объявления войны Источник: Shutterstock Alt:

"Мы осуждаем действия Путина и российского правительства и солидарны с Украиной и ее народом", - говорится в сообщении.

В бюро Zaha Hadid Architects отметили, что сворачивают строительство комплекса небоскребов в Хорошево-Мневниках и станцию метро "Кленовый бульвар". Архитекторы заявили, что проработали в России порядка 40 лет, но они шокированы действием российских захватчиков в Украине.

В нидерландской студии MVRDV заявили о солидарности в отношении российских агрессоров. Компания должна была реализовать ряд проектов в России, в том числе комплекс RED7 на Садовом кольце, но теперь не будет этого делать.

Национальный союз архитекторов Украины призвал Международный союз архитекторов исключить из организации Союз архитекторов России.

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) также прокомментировал это, заявив: "Наши мысли со всеми, кто пострадал от российского вторжения в Украину, которое выявило ужасные последствия конфликта для общества".

Как сообщали НЕРУХОМІ, Россия вероломно без объявления войны нанесла утром, 24 февраля, массированный ракетный удар по большинству городов Украины. Позже российские войска начали обстреливать жилые дома, садики и учебные заведения, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.