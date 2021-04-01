Заемщики "штурмуют" Аркаду из-за реструктуризации ипотечных кредитов

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В банк "Аркада" обратились около 60% физических-лиц заемщиков о реструктуризации ипотечных кредитов.
Об этом сообщили в четверг, 1апреля, в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов.
Для оперативного решения навалившихся заявок, банк и фонд наладили своеобразный "конвейер". Теперь реструктуризацией кредитов, оформленных на покупку жилья, могут воспользоваться и те заемщики, которые просрочили свои обязательства. Таким образом клиенты банка могут воспользоваться сложившейся ситуацией и решить вопрос, сохранив свою положительную кредитную историю.
Банк "Аркада"
epravda.com.ua/
Так, на конец марта, уже заключили 265 допсоглашений между банком и заемщиками и, соответственно, провели реструктуризацию их задолженности. Еще 135 заявок рассматриваются и готовятся к подписанию. Таким образом, как сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай, каждый второй договор удалось реструктуризировать. А общая балансовая задолженность по портфелю ипотечных кредитов с начала ликвидации и по состоянию на 1 марта 2021 года уменьшилась на 19 млн гривен и составила 332 млн гривен. В ходе проведенной реструктуризации банком получено 11,4 млн гривен. Эти средства пойдут на расчет с кредиторами.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в марте должен был пройти аукцион, в ходе которого собирались продать главный офис банка "Аркада". Но в итоге он так и не состоялся. Сам офис и участок под ним оценили в 971 млн гривен.
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