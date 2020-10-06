Взыскание по валютной ипотеке: Зеленский подписал закон, продлевающий мораторий

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Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о продлении моратория относительно взыскания по валютной ипотеке.
Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе президента.
Как уточняется в пояснении к закону, мораторий продлен до 21 апреля 2021 года. Также он запрещает принудительное взыскание имущества, если заемщик постоянно проживает в нем или это объект незавершенного строительства жилья.
Кроме того, запрещается взыскание по договорам ипотеки с лиц, у которых есть обязательства по валютным кредитам. Также банки не могут отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.
Данный закон должен помочь украинцам, которые оказались в сложной ситуации из-за обесценивания курса гривны с 2008 года и которые вынуждены платить кредиты по валютному курсу на сегодняшний день.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране на фоне эпидемии коронавируса и введенного вследствие этого карантина документ защитит имущественные права наиболее уязвимых слоев населения.
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты парламента 16 сентября приняли новую редакцию законопроекта относительно продления моратория. Предыдущий вариант был ветирован президентом.
Рада учла предложения Зеленского и исключила из закона положение, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".
Между тем в НБУ полностью раскритиковали документ, заметив, что он ставит под угрозу обещанную ипотеку в 10%. Регулятор предложил полностью отменить мораторий, а не продлевать его.
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