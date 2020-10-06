Взыскание по валютной ипотеке: Зеленский подписал закон, продлевающий мораторий

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о продлении моратория относительно взыскания по валютной ипотеке.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе президента.

Как уточняется в пояснении к закону, мораторий продлен до 21 апреля 2021 года. Также он запрещает принудительное взыскание имущества, если заемщик постоянно проживает в нем или это объект незавершенного строительства жилья.

Кроме того, запрещается взыскание по договорам ипотеки с лиц, у которых есть обязательства по валютным кредитам. Также банки не могут отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Данный закон должен помочь украинцам, которые оказались в сложной ситуации из-за обесценивания курса гривны с 2008 года и которые вынуждены платить кредиты по валютному курсу на сегодняшний день.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране на фоне эпидемии коронавируса и введенного вследствие этого карантина документ защитит имущественные права наиболее уязвимых слоев населения.

Описание: Президент Владимир Зеленский Источник: president.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты парламента 16 сентября приняли новую редакцию законопроекта относительно продления моратория. Предыдущий вариант был ветирован президентом.

Рада учла предложения Зеленского и исключила из закона положение, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".

Между тем в НБУ полностью раскритиковали документ, заметив, что он ставит под угрозу обещанную ипотеку в 10%. Регулятор предложил полностью отменить мораторий, а не продлевать его.