Вырубки леса пока не будет: прокуратура вернула Киеву землю в Пуще-Водице

Прокуратура вернула Киеву два участка общей площадью почти 29 гектаров и стоимостью более 105 млн гривен, которые выделили в аренду частной компании для строительства в Пуще-Водице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили правоохранители, указанную землю арендовала частная компания сроком на 15 лет и должна была построить здесь спортивно-оздоровительный комплекс. Но за 10 лет строительные работы так и не начались, кроме того фирма нерегулярно платила арендную палату.

Как уточняет "Хмарочос", земля, о которой идет речь, разделена на два участка – 21,96 га и 6,62 га. Она находится по соседству с Международной теннисной академией. Ее арендовало ООО "Хоккейный клуб "Сокол Киев" до 2 июля 2023 года. Согласно данным YouControl, в составе учредителей фирмы значится компания "Ерроукреест ЛТД", которая зарегистрирована в кипрском офшоре. У самого хоккейного клуба есть налоговый долг свыше 5 млн гривен, при этом компания выступает ответчиком в ряде судебных исков. Также сообщается, что фирма входит в группу Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, массовая вырубка леса проходит в Пуще-Водице на участке площадью в 21 га. Здесь собираются построить целый жилой квартал. При этом у работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений, выданный "Киевзеленстроем". Экс-нардеп Игорь Луценко полагает, что эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет.