Выбран самый умный город мира

"Самым умным городом в мире" был признан китайский Шанхай во время конгресса Smart City Expo. Отметим, что это первый китайский город, который был удостоен такой награды.

Как сообщает Синьхуа, награду World Smart City Awards вручают, чтобы способствовать инклюзивности, развитию безопасности и разнообразию. В свою очередь гендиректор Smart City Expo подчеркнул, что награда является всесторонней демонстрацией эффективности и достижений строительства умного города Шанхай за последние годы.

А вот заместитель мэра Шанхая подчеркнул, что власти города придают большое значение развитию искусственного интеллекта и цифровизации.

Отметим, что Шанхай по праву считается самым большим городом в Китае. Официально в нем живут чуть больше 24 млн человек. Также это самый крупный в мире морской порт.

Описание: Шанхай Источник: pixabay.com Alt:

Что характерно, еще в XIX веке это был небольшой и ничем не примечательный город. Но после того, как Китай в 1842 году потерпел поражения в Первой опиумной войне, город стал более открытым для иностранцев и с тех пор начался активный его рост. В связи с этим, Шанхай не может похвастаться старинными архитектурными достопримечательностями, но здесь очень много современных зданий, которые заслуживают отдельного внимания. Сегодня Шанхай – самый современный город Китая.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Шанхае власти решили передвинуть памятник архитектуры почти на 62 метра, чтобы он не мешал строительству нового торгово-офисного центра.