В Китае, чтобы не разрушать памятник архитектуры, его решили пододвинуть

В Шанхае власти решили передвинуть памятник архитектуры почти на 62 метра, чтобы он не мешал строительству нового торгово-офисного центра.

Как сообщает CNN, осуществить перемещение целого здания удалось с помощью специальной "шагающей" строительной технике, которая состоит из 198 передвижных опор.

Власти Шанхая посчитали, что перенос здания – оптимальный вариант, который позволит таким образом сберечь архитектурное наследие. На месте памятника возведут новый бизнес-центр, строительство которого планируют завершить в 2023 году.

Перенос здания длился 18 дней, в процессе его развернули на 21 градус. Вес здания – 7600 тонн. Сейчас здание поставили на новый фундамент, в нем проводится капитальный ремонт.

Отметим, что в результате так называемого строительного бума в Китае были снесены многие архитектурные памятники. Молодое поколение обеспокоилось тем, что в конечном итоге нация может утратить полностью свое культурное наследие.

Описание: В Китае спасли памятник архитектуры необычным способом Источник: cnn.com Alt:

Отметим, что официальные власти Китая достаточно "холодно" относятся к сохранению архитектурных памятников, судя по количеству разрушенных зданий во время Культурной революции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер: отменили строительство огромных небоскребов, зданий непонятной формы и копирование всемирно известных памятников архитектуры.