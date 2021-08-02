Вступили в силу новые изменения в е-системе в сфере строительства

В этом месяце вступили в силу изменения в работе Единой государственной электронной системе в сфере строительства относительно работы проектных организаций, техинвентаризаций и органов, занимающихся присвоением адресов.

Об этом написала народный депутат, заместитель главы градостроительного комитета ВРУ Елена Шуляк в понедельник, 2 августа, на своей страничке в соцсети.

По ее словам, в е-систему с 1 августа обязательно вносится проектная документация, касающаяся всех объектов строительства. Это касается также и ведомостей относительно расчетов классов последствий и сведения таблиц технико-экономических показателей.

Кроме этого, как сообщила депутат, обязательно вносятся сведения о проведенной технической инвентаризации. А изменение, аннулирование и корректировка адреса объекта будет теперь происходить тоже через е-систему.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале июля Кабмин утвердил порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Так, Минрегион должен обеспечить до 31 августа интеграцию сведений проекта "Открытое пространственное планирование" и Геопортала административно-территориального устройства Украины, возможность использования в е-системе геопространственных данных, детальных планов территорий, топографических карт. До конца лета необходимо утвердить единую систему классификации и кодирования объектов для формирования баз данных.