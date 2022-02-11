Всемирный банк пообещал дать $300 млн на термомодернизацию в Украине

Программу термомодернизации жилых домов в Украине поддержал Всемирный банк, который готов выделить на эту инициативу 300 млн долларов.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает в пятницу, 11 февраля, пресс-служба Минрегиона.

По его словам, проведение энергоэффективных мероприятий предполагает модернизацию сектора теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода. По состоянию на конец прошлого года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка позволили существенно сократить потребление природного газа (на 27 млн кубометров) и электроэнергии (на 26 гигаватт). Благодаря этому выбросы углекислого газа снизились на 45 тысяч тонн в год.

Описание: ВБ поможет с вопросом термомодернизацией в Украине Источник: dnepr.info Alt:

В свою очередь директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подчеркнул, что банк готов поддержать развитие и повышение энергоэффективности в Украине. Технические моменты реализации нового проекта должны завершить к концу этой весны.

"Убежден, что это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и внесет вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - подчеркнул представитель ВБ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году Чернышов презентовал законопроект "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий". Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал программу термомодернизации, которая должна стартовать уже в этом году. Она предусматривает утепление около 5 тысяч многоквартирных домов, а также повышение энергоэффективности бюджетных и коммунальных учреждений. Подобные методы должны сократить потребление газа на 30-40%.