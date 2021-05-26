Минрегион разработал новый законопроект о комплексной термомодернизации зданий

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов презентовал законопроект "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий".

Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам главы Минрегиона, повышение энергоэффективности зданий – один з главных приоритетов ведомства. Термомодернизация – это возможность эффективного использования ресурсов и экономия по коммунальным платежам. При этом комплексное развитие сферы энергоэффективности станет "одним из двигателей экономического роста страны" и поможет в достижении целей Европейского зеленого курса.

Чернышов рассказал, что законопроект был разработан Минрегионом. Помогали в этом народные депутаты, международные партнеры, эксперты. Задача документа – создание институциональных условий для массовых внедрений энергоэффективных технологий в Украине.

По словам первого замминистра Василия Лозинского, работая над энергетической сертификацией зданий удалось наладить конструктивный диалог с экспертной средой. Новый законопроект поможет с адаптацией механизма предоставления господдержки, создаст возможность для постепенной реализации проектов глубокой термомодернизации, вводит системный подход в формировании и реализации политики по повышению энергоэффективности зданий.

Описание: В Украине взялись за энергоэффективные техноллогии Источник: diy.obi Alt:

На платформе Минрегиона до 28 мая состоится обсуждение данного законопроекта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале этого года в Украине впервые установили минимальные требования относительно энергоэффективности зданий, которые были разработаны Минрегионом. Они будут касаться нового строительства и зданий в которых проводится реконструкция или капитальный ремонт.