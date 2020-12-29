В центре Киева снесли пристройку ресторана, мешающую выходу из метро. Фото

В Киеве коммунальщики демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро "Золотые ворота" и закрывала фасад памятника архитектуры.

Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичной городской госадминистрации.

Решение о демонтаже незаконной пристройки приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА на своем заседании еще 22 декабря. Кроме того, что сооружение было построено без необходимых документов, оно представляло реальную угрозу.

"Сезонная площадка возле стационарного учреждения "Хурма", располагалась на расстоянии 1,6 м от газопровода низкого давления, что является нарушением Правил безопасности систем газоснабжения", - сообщили коммунальщики.

Описание: Коммунальщики снесли незаконную постройку в центре Киева Источник: vechirniy.kyiv.ua Alt:

В пресс-службе КГГА также отметили, что демонтажу попытались помешать более 80 крепких мужчин. Но, тем не менее, площадку таки снесли.

Известно, что ресторан после сноса пристройки сейчас не работает. Это было одно из его основных помещений.

Описание: Коммунальщики снесли незаконную постройку в центре Киева Источник: vechirniy.kyiv.ua Alt:

После демонтажа стал виден фасад памятника архитектуры. Ранее его прикрывала веранда "Хурмы".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Святошинском районе Киева возле станции метро Житомирская прошли рейды по незаконно установленным МАФам, которые были впоследствии демонтированы.