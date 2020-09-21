Возле острова Джарылгач нашли незаконную стройку

Государственная экологическая инспекция в Херсонской области расследовала строительство пансионата возле острова Джарылгач.

Как выяснилось в ходе проверки Лазурненского сельсовета, участок застройщик получил незаконно. Владельцем земли оказался депутат местного совета. Участок он получил больше 10 лет назад и сейчас он уже оформлен в частную собственность, но только в этом году на береговой линии появился шлагбаум. Теперь за то, чтобы подъехать к промоине, необходимо платить деньги, передает сайт 05537.

Именно на этом участке вблизи воды в последнее время организовался автокемпинг, разрешение на размещение которого выдало Скадовское лесничество. В Госэкоинспекции считают: и наличие строительства, и автокемпинг усложняют экологическую ситуацию. Именно поэтому госорган обратился с письмом в Службу Безопасности Украины с просьбой отреагировать на факты нарушения природоохранного законодательства.

Незаконное строительство в Херсонской области 05537.com.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в одесской Аркадии рядом со скандальной стройкой у берега моря обвалилась часть склона.