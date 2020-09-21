Возле острова Джарылгач нашли незаконную стройку

Бывший полицейский собрал ОПГ, которая завладела 18 квартирами в Одессе
Преступники за два года завладели недвижимостью на 27 млн гривен
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Государственная экологическая инспекция в Херсонской области расследовала строительство пансионата возле острова Джарылгач.
Как выяснилось в ходе проверки Лазурненского сельсовета, участок застройщик получил незаконно. Владельцем земли оказался депутат местного совета. Участок он получил больше 10 лет назад и сейчас он уже оформлен в частную собственность, но только в этом году на береговой линии появился шлагбаум. Теперь за то, чтобы подъехать к промоине, необходимо платить деньги, передает сайт 05537.
Именно на этом участке вблизи воды в последнее время организовался автокемпинг, разрешение на размещение которого выдало Скадовское лесничество. В Госэкоинспекции считают: и наличие строительства, и автокемпинг усложняют экологическую ситуацию. Именно поэтому госорган обратился с письмом в Службу Безопасности Украины с просьбой отреагировать на факты нарушения природоохранного законодательства.
Незаконное строительство в Херсонской области
05537.com.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, в одесской Аркадии рядом со скандальной стройкой у берега моря обвалилась часть склона.
Преступники за два года завладели недвижимостью на 27 млн гривен
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