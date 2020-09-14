В Аркадии обвалился склон рядом со скандальной стройкой. Фото, видео

В одесской Аркадии рядом со скандальной стройкой у берега моря обвалилась часть склона.

Как сообщает УСИ-Одесса, речь идет о строительстве у Трассы здоровья, на месте бывшего ресторана "Жемчужина", которое вела одноименная компания. Застройщик планировал возвести здесь четыре 12-этажных здания с подземным паркингом на 552 автомобиля. При этом, строительство велось под видом берегоукрепительных работ, а высотки застройщик пытался выдать за объекты рекреации.

Обвал склона в Аркадии usionline.com

Обвал склона в Аркадии usionline.com

Но впоследствии строительство остановил суд, строительные работы прекратились. Но застройщик пытается оспорить запрет в суде.

Обвал склона в Аркадии usionline.com

Обвал склона в Аркадии usionline.com

Издание отмечает, что ООО "Жемчужина" связано с другими скандальными застройщиками, в том числе ЖК ЛЯ МЕР на 13-й станции Фонтана и ГРИНВУД в Ботаническом саду.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Одессы Геннадий Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья. Мэр подчеркнул, что нынешняя власть уже сделала ряд шагов для решения данной проблемы. Но из-за отсутствия полномочий борьба не приносит желаемых результатов.