Во Львове во время незаконной стройки рухнула стена дома, погиб человек

В исторической части Львова по улице Русской, 8 рухнула стена двухэтажного здания, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, рухнула стена двухэтажного флигеля. К месту происшествия приехали спасатели из ГСЧС. Под обломками стены именно они нашли человека. По сообщению ГСЧС, дом, в котором рухнула стена, нежилой.

Описание: Происшествие во Львове: рухнула стена дома Источник: Alt:

Но в горсовете Львова утверждают, что там живут люди. Также на месте происшествия был обнаружен перфоратор, рассказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко. Скорее всего стена обвалилась во время строительных работ, которые, по словам главы Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, были незаконны. Он сообщил, что никаких разрешений власти города на проведение здесь строительных работ не выдавали.

Соседи также рассказали, что собственники этого флигеля здесь уже долгое время проводят реконструкцию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в исторической части Львова по улице Печатной рухнула часть фасада на тротуар. В тот раз инцидент обошелся без человеческих жертв. Коммунальщики, которые приехали убирать обломки, оградили только то место, куда они упали. Периметр всего фасада почему-то решили не ограждать.