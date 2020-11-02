Власти Ужгорода через суд хотят добиться сноса новостройки

В Ужгороде на углу улиц Александра Митрака и Рабочей ведется незаконное строительство. Власти города обратились в суд, требуя снести новостройку.

Об этом сообщили в управлении ГАСК Ужгородского городского совета, передают местные СМИ.

Как уточняют власти, строительство ведется без необходимых разрешительных документов, с нарушением законов в сфере градостроения. Сотрудники ужгородского ГАСКа обнаружили нарушения еще в марте этого года, о чем был составлен акт, протокол и предписание о приостановлении строительных работ.

Как стало известно позже, застройщик штраф уплатил, однако устранять недостатки на объекте строительства не стал, предписания также решил не выполнять.

Описание: Незаконное строительство в Ужгороде Источник: uzhgorod.in Alt:

В связи с этим власти Ужгорода обратились в суд, требуя снести незаконно построенный дом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее управление ГАСКа Ужгородского горсовета запретило выполнять строительные работы на объекте по улице Тараса Шевченко, 47. Как стало известно, здесь должны были проводить реконструкцию здания, но строители полностью снесли его и начали вести новое строительство.