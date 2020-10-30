В Ужгороде так увлеклись реконструкцией здания, что полностью его разрушили

Управления ГАСКа Ужгородского горсовета запретила выполнять строительные работы на объекте по улице Тараса Шевченко, 47.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно сообщению, по указанному адресу должны были проводить реконструкцию здания, но строители полностью снесли его и начали вести новое строительство. В частности, начали возводить второй этаж из железобетонного каркаса, видно также обустройство лифтовых шахт.

В итоге решением исполкома Ужгородского горсовета градостроительные условия и ограничения на "Реконструкцию индивидуального жилого дома на ул. Шевченко, 47" из-за выявленных нарушений отменили.

Описание: Незаконное строительство в Ужгороде Источник: Alt:

Поэтому работы на данном объекте должны быть остановлены.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Хозяйственный суд Львовской области запретил ЗАО "Ирокс" строительные работы на ЖК Persenkivka по улице Тернопольская,42. Городские власти в суде потребовали снести объект незаконного строительства. Но суд решил пока остановиться на запрете строительных работ.