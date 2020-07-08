Власти Бердянска жалуются, что из-за реформы ГАСИ не могут повлиять на незаконное строительство

На здании, которое находится в историческом ареале Бердянска Запорожской области, в самом центре города, без всяких документов и в нарушение всех архитектурных норм ведется строительство непонятного вида мансарды.

Администрация города заявляет, что не имеет рычагов влияния на нарушителя, передает Pro.berdiansk.

Отмечается, что на ул.Морской в трехэтажном здании хозяин квартиры на третьем этаже решил самовольно улучшить свои жилищные условия и начал строительство мансарды в чердачном помещении.

"Управление архитектуры и градостроительства не выдавала никаких исходных данных для проектирования такого объекта и не могло выдать", – заявила главный архитектор города Анастасия Малиновская.

По ее словам, здание находится в историческом ареале города и любое подобное изменение внешнего облика дома запрещено.

"Реконструкция ведется незаконно. Для ее начала необходимо было получить исходные данные на проектирование. А разработанный проект должен быть согласован главным архитектором города после того, как получит одобрение архитектурно-градостроительного совета, который на сегодняшний день по этому поводу даже не собирался. Пользуясь тем, что государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) находится в стадии реорганизации, некоторые граждане позволяют себе такие вещи. Наше управление ранее неоднократно просило проверить законность строительства различных объектов в Бердянске. Но… Подразделение ГАСИ в Бердянске расформировано. Ближайшее подразделение находится в Запорожье, но и оно сейчас делится на три направления и находится в стадии реорганизации. И мероприятия государственного архитектурно-строительного контроля и надзора з 18 марта текущего года не осуществляет. Структура, которая бы контролировала строительство, на сегодняшний день отсутствует", - подчеркнула главный архитектор.

Незаконное строительство в Бердянске pro.berdiansk.biz

Также Малиновская отметила, что для такой реконструкции, как на ул.Морской, хозяину квартиры необходимо было получить согласие от всех жильцом дома и владельцев встроенных помещений на первом этаже, так как чердачное помещение – их общая совместная собственность. Поэтому вести какие-либо работы без общего согласия незаконно. Таким образом, есть как минимум три причины, позволяющие считать данную реконструкцию незаконной: отсутствие исходных данных для проектирования такого объекта, отсутствие согласованного проекта и согласия совладельцев здания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, похожий случай произошел в Одессе. Здесь памятнику архитектуры по улице Маяковского, 1 грозит разрушение из-за незаконного строительства мансарды.