Владельцу особняка Гавсевича в Одессе придется заплатить штраф

Собственник исторического здания Особняк Гавсевича, который находится в парке Тараса Шевченко в Одессе, не смог обжаловать в суде штраф за халатное отношение к памятнику архитектуры.

Как сообщает "Монитор", особняк находится в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый собственник исторического здания обещает его отреставрировать, но так этого и не делает. С 2018 годом особняком владеет компания "Универсал Директ", которая не выполнила условий охранного договора и не восстановила объект культурного наследия.

Ввиду этих обстоятельств мэрия города в марте 2021 года вынесла предписание о наложении штрафа в размере 170 тысяч гривен на компанию "Универсал Директ". Фирма решила обжаловать штраф, подав иск в Одесский окружной админсуд. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Описание: Особняк Гавсевича Источник: 1tv.od.ua Alt:

ООО "Универсал Директ" в июле 2018 года выкупило нежилое здание площадью 1168,4 кв. м. под названием "Особняк Гавсевича". В октябре того же года был подписан охранный договор. Тем не менее, условия договора не выполняются, здание продолжает разрушаться.

Оно было построено в 1903 году и предназначалось для собственника самого крупного одесского ломбарда Антона Гавсевича. Во времена Союза здесь находился технический институт, а уже в 1960-е годы на этом месте организовали роддом. В 2001 год он был закрыт.

По данным портала YouControl, руководителем, основателем и бенефициаром ООО "Универсал Директ" является Татьяна Баранова. Размер уставного капитала фирмы – 10 тысяч гривен. ГАСИ предоставила разрешение на проведение реставрационных работ в августе 2021 года, но пока работы так и не стартовали.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минкульт ничего не предпринимает для сохранения памятника архитектуры Гостиный двор, который находится на Контрактовой площади в Киеве. В КГГА отметили, что вся работа по защите исторического здания ограничилась тем, что его обтянули строительной сеткой. Этот объект культурного наследия находится на балансе Национального заповедника "София Киевская".