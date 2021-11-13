Виллу покойного Лагерфельда решили сдать в аренду. Фото

Виллу покойного главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel Карла Лагерфельда La Vigie, которая располагается на Французской Ривьере в Рокебрюн-Кап-Мартен, что на границе с Монако, решили сдать в аренду.

Описание: La Vigie Источник: mansionglobal.com Alt:

Как сообщает Mansion Global, особняк располагается на мысе, откуда открывается вид на побережье Средиземного моря. В нем могут расположиться до 12 гостей.

Глава платформы по аренде элитного жилья Edge Retreats Аурель Леперк рассказал, что вилла является одной из самых престижных на Французской Ривьере со своей историей, неповторимой архитектурой, удачным расположением.

Описание: La Vigie Источник: mansionglobal.com Alt:

Описание: La Vigie Источник: mansionglobal.com Alt:

Особняк возвели в 1902 году, во время Второй мировой войны немцы использовали его как смотровую площадку. Лагерфельд приобрел дом в 1988 году. Он полностью отремонтировал его и проживал здесь до конца 90-х годов.

Дом находится внутри сада, здесь есть терраса со спа-салоном, бильярдная, офисное помещение, гардеробные, бассейн олимпийских размеров, есть выход к частному пляжу. Во всех комнатах преобладает ярко-белый цвет.

Описание: La Vigie Источник: mansionglobal.com Alt:

Стоимость аренды от 15 000 до 45 000 евро в сутки. Цена варьируется от сезона. В Стоимость аренды входит проживание, услуги горничной, круглосуточной охраны. Минимальный срок пребывания – 7 дней.

Как сообщали НЕРУХОМІ, американский миллиардер Стивен Удвайр-Хейз несколько лет пытается безуспешно продать свой дом в Беверли-Хиллз. Стоимость особняка – $160 млн. Это самая дорогая вилла в Соединенных Штатах Америки.