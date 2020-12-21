В Киеве прошел митинг в защиту Обсерваторной горки от застройки

В Киеве в понедельник, 21 декабря, у здания Министерства культуры прошел митинг, участники которого требовали защитить Обсерваторную горку от застройки.

Как сообщает "Киев Media", протестующие считают, что от рук застройщика может пострадать зеленая зона Паловского сквера и детский санаторий "Салют". Они потребовали, чтобы Минкульт инициировал на заседании правительства принятие постановления, которое запретило бы выдачу компаниям разрешений на застройку указанных территорий. Киевляне напомнили, что эти участки находятся в историческом ареале столицы, где существуют конкретные ограничения. По мнению активистов, здесь собираются построить жилую высотку.

Описание: Митинг в Киеве Источник: Скроиншот Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Окружной административный суд Киева в августе возобновил разрешение на строительство дома по улице Гоголевской, 32 на территории Павловского сквера.

Участок площадью 0,22 гектара находится в 25-летней аренде "Авиакомпании "ВИТА". Компания арендует его с 2003 года. Разрешение на строительство Госархстройинспекция выдала в августе 2019 года. Речь идет о самой высокой категории строительства, то есть выше 100 метров. В ноябре прошлого года ГАСИ отменила ГУО, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка. Согласно действующему Генплану, это территория общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки.

Отметим, что Обсерваторная горка – достопримечательность, которая стоит в очереди на внесение в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Строить здесь категорически запрещено, однако застройщику удалось выбить разрешения.