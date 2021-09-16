В "Житлоинвестбуд-УКБ" прошли новые обыски

В кабинетах коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" прошли очередные обыски. Теперь уже по делу о хищении средств на закупках пассажирских лифтов для жилых домов в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 16 сентября.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, коммунальщики за последние два года перечислили частной фирме почти 10 млн гривен за поставки пассажирских лифтов. В свою очередь поставщик перечислил деньги на счета других компаний, якобы для покупки запчастей к лифтам. Но, следствие установило, что эти организации не являются производителями соответствующего оборудования, а сделки носили фиктивный характер. Впоследствии средства, полученные от "Житлоинвестбуд-УКБ", обналичили.

Описание: Прокуратура снова пришла с обысками в "Житлоинвестбуд-УКБ" Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

"С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, перед этим прокуратура проводила следственные действия в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ"17 августа. Тогда правоохранительные органы приходили по делу о расхищении средств служащими коммунального предприятия во время проведения капитальных ремонтов дошкольных учреждений в Оболонском, Печерском, Дарницком и Соломенском районах. Так, в 2019 году с рядом компаний были заключены договоры на общую сумму в 120 млн гривен. В итоге около 30 млн гривен ушли на счета фиктивных компаний.