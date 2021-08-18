Прокуратура провела обыски в "Житлоинвестбуд-УКБ"

Прокуратура провела во вторник, 17 августа, очередные обыски в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" по делу о расхищении средств.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как отметили в прокуратуре, удалось разоблачить схему растрат госсредств служащими коммунального предприятия во время проведения капитальных ремонтов дошкольных учреждений в Оболонском, Печерском, Дарницком и Соломенском районах. Так, в 2019 году с рядом компаний были заключены договоры на общую сумму в 120 млн гривен. При этом, как оказалось, работы были выполнены не полностью и велись по значительно завышенным расценкам. В итоге около 30 млн гривен ушли на счета компаний, которые имели признаки фиктивности. Также выяснилось, что несколько подрядчиков, которые победили в закупка, оказались связанные между собой.

Описание: Прокуратура провела обыски у коммунальщиков Источник: Alt:

В Киевской городской госадминистрации подтвердили информацию о следственных действиях и добавили, что обыски проводились у директора и главного бухгалтера КП "Житлоинвестбуд-УКБ" на работе и дома. Однако, как утверждают в мэрии, решение об обыске не содержит основных его реквизитов. Также прокуроры проводили следственные действия в помещениях, которые не были указаны в постановлении для обыска. Поэтому связывают такую работу правоохранительных органов с попыткой давления на столичные власти.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае проходили массовые обыски в различных департаментах КГГА и коммунальных предприятий. Как заметили в мэрии, за 10 дней этого года к ним в двери постучались больше раз, чем за весь предыдущий год.