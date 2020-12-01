В Украине вырос объем выполненных строительных работ

В октябре в Украине объем выполненных объем выполненных строительных работ вырос на 13,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом общий объем выполненных работ с начала года составил 140,9 млрд гривен.

Согласно данным, которые приводит Государственная служба статистики, за 10 месяцев этот показатель вырос на 1,9%, по сравнению с таким же периодом 2019 года. При этом в октябре объем выполненных стройработ сократился на 0,5% по сравнению с сентябрем, в то же время до этого наблюдался рост.

Описание: Строительство жилья при этом сократилось Источник: pixabay.com Alt:

При этом в октябре этого года по сравнению с прошлогодним октябрем показатель сократился в жилом (-15,8%) и нежилом (-4,1%) строительстве и вырос в инженерном (+29%), передает Госстат. Согласно данным, при этом доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 37,6%.

Если брать по регионам, за 10 месяцев 2020 года наибольший рост строительных работ зафиксирован в следующих областях: Хмельницкая (45,6% до 4,3 млрд гривен), Донецкая (39,9% до 6,5 млрд гривен), Черниговская (35,2% до 1,9 млрд гривен), Одесская (31,3% до 17,6 млрд гривен), Киевская (21% до 9,2 млрд гривен).

При этом, в нескольких областях зафиксирован существенный спад. Так, в Херсонской области показатели сократились на 36% до 873 млн гривен, Запорожской – на 35% до 2 млрд гривен, в Кировоградской – на 33,6% до 1 млрд гривен. В Киеве также зафиксировано падение на 6,2% до 31 млрд гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минрегионе сообщили, что за первое полугодие 2020 года количество строек сократилось на 10%, при этом задолженности по зарплатам среди строителей выросли.

Тем не менее, министр Алексей Чернышов отметил, строительство в Украине не остановилось, несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса. По его словам, статистику "выровняла" программа "Большое строительство".