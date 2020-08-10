В Украине строить стали меньше, а долги по зарплатам у строителей выросли

За первое полугодие 2020 года количество строек сократилось на 10%, при этом задолженности по зарплатам среди строителей выросли.

Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев во время круглого стола, передает УНН.

"Мы проанализировали результаты с точки зрения выполнения строительных работ, объемов, принятых объектов. Так видим, что есть по результатам первого полугодия падение более чем на 10% по выполнению строительных работ. Снизился размер и уровень среднемесячной зарплаты у строителей на стройке. Увеличилась задолженность по зарплате", – сказал Чернышев.

Тем не менее, министр отметил, строительство в Украине не остановилось, несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса. По его словам, статистику "выровняла" программа "Большое строительство".

Рынок недвижимости переживает не лучшие времена pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в июне строительная отрасль уменьшилась на 1,2%, при этом индекс строительной продукции за II квартал 2020 года по сравнению с прошлым годом составил 94,5%.