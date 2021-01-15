В Украине впервые установили требования к энергоэффективности зданий

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В Украине впервые установили минимальные требования относительно энергоэффективности зданий, которые были разработаны Минрегионом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства в пятницу, 15 января.
Как подчеркнул глава ведомства Алексей Чернышов, нововведение должно позитивно отразиться на экономике Украины, поскольку позволит более рационально использовать энергетические ресурсы, а украинцы соответственно смогут меньше платить за коммунальные услуги.
Так новые требования будут касаться нового строительства и зданий в которых проводится реконструкция или капитальный ремонт. Таким образом это позволит проводить термоизоляцию домов поэтапно, а владельцы более эффективно смогут планировать свой бюджет.
В Минрегионе сообщили, что в Украине выдали энергетические сертификаты уже 6 тысячам зданий, при этом большинство из них (порядка 44%) имеют самый низкий класс энергоэффективности – "G". В то же время самый высокий класс энергоэфективности "А" имеют лишь 1,4% зданий.
Ввиду такого положения дел ученые по заказу Министерства на примере наиболее распространенных видов зданий рассчитали обоснованные и оптимальные показатели энергоэффективности.
Большинство домов в Украине имеют самый низкий класс энергоэффективности
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В ведомстве сообщили, что требования не распространяются на исторические здания, частные домовладения, транспортные, энергетические и военные объекты.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в прошлом году увеличили выдачу сертификатов энергоэффективности зданий примерно в четыре раза по сравнению с 2019 годом.
С 1 декабря 2020 года оформление сертификатов происходит с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства и с присвоением регистрационного номера.
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