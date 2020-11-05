В Украине цены на строительство продолжают расти

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В третьем квартале этого года стоимость строительных и монтажных работ выросла по сравнению с предыдущим периодом на 2,1%.
Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики.
Согласно статданным, наиболее ощутимо подорожание коснулось строительства комплексных промышленных сооружений. Так, в этом сегменте цены выросли на 7,5%.
При этом, строительство жилых зданий стало дороже на 1,3%, транспортных объектов – на 0,5%.
Согласно данным Госстата, индекс цен на строительно-монтажные работы в сентябре 2020 по сравнению с предыдущим месяцем составляет 101,9%. В то же время по сравнению с сентябрем прошлого года – 105,7%.
Стоимость строительства в Украине выросла
pixabay.com
Также отмечается, что цены на в январе-сентябре 2020 года возросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине цены на строительные работы за восемь месяцев этого года выросли в среднем на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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