В Украине цены на строительство продолжают расти

В третьем квартале этого года стоимость строительных и монтажных работ выросла по сравнению с предыдущим периодом на 2,1%.

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Согласно статданным, наиболее ощутимо подорожание коснулось строительства комплексных промышленных сооружений. Так, в этом сегменте цены выросли на 7,5%.

При этом, строительство жилых зданий стало дороже на 1,3%, транспортных объектов – на 0,5%.

Согласно данным Госстата, индекс цен на строительно-монтажные работы в сентябре 2020 по сравнению с предыдущим месяцем составляет 101,9%. В то же время по сравнению с сентябрем прошлого года – 105,7%.

Описание: Стоимость строительства в Украине выросла Источник: pixabay.com Alt:

Также отмечается, что цены на в январе-сентябре 2020 года возросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине цены на строительные работы за восемь месяцев этого года выросли в среднем на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.