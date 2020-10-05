Цены на строительство в Украине ускорили рост

В Украине цены на строительные работы за восемь месяцев этого года выросли в среднем на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в августе, по сравнению с июлем, также наблюдался рост цен.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно приведенным данным, наиболее выросли цены в строительстве жилья – 4,1%, в сегменте инженерных сооружений рост составил 1,4%, в строительстве нежилых помещений падение составило 0,1%.

Стоимость строительных работ в августе (по сравнению с августом 2019 года) в жилом строительстве выросла на 4,6%, в нежилом 1,1%, в сегменте инженерных сооружений – на 6,5%.

По сравнению с июлем в августе строительство жилых помещений подорожало на 0,6%. При этом, возведение нежилых помещений стало дороже на 0,8%, а инженерных конструкций – на 6,5%.

Описание: Цены в строительстве выросли в Украине Источник: pixabay.com Alt:

В Госстате напомнили, что в 2019 году стоимость строительных работ по сравнению с предыдущим годом выросла на 6%, а в 2018 – аж на 23%. Данные приведены без учета оккупированных и аннексированных территорий.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, за семь месяцев в Украине строительно-монтажные работы за семь месяцев на подорожали на 1,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года. При этом за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году.