В Украине рухнул показатель ввода жилья в эксплуатацию

В Украине в 2020 году ввод жилья в эксплуатацию сократился на 47,9% по сравнению с 2019 годом и составил 5,7 млн квадратных метров.

Соответствующие данные предоставила Государственная служба статистики.

Согласно приведенным данным, большинством принятых в эксплуатацию объектов недвижимости оказались частные дома (53,8% - порядка 3 млн квадратных метров). На втором месте – многоквартирные дома (46,1% - порядка 2,7 млн квадратных метров), и на третьем – общежития (0,1% - порядка 5700 квадратных метров)

Как отмечает Госстат, всего в прошлом году ввели в эксплуатацию 65 тысяч квартир, это на 48,1% меньше показателей 2019 года. Средняя их площадь – 87,9 "квадратов".

Описание: Что происходит с жильем в Украине Источник: pixabay.com Alt:

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