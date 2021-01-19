В Минрегионе продолжаются обсуждения работы контролирующих органов в строительстве

На сайте Минрегиона продолжаются обсуждения проекта постановления относительно усовершенствования деятельности органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе Министерства.

В ведомстве заявили, что этот документ изменит некоторые регуляторные акты в сфере строительства по лицензированию, разрешительных документов, принятия объектов в эксплуатацию, определение порядка ведения контроля и надзора.

"Минрегион уже получил более десятка предложений от специалистов, органов местного самоуправления, бизнеса. На этой неделе министерство еще принимает предложения", - отметил профильный министр Алексей Чернышов.

По его словам, среди наиболее обсуждаемых вопросов – чек-лист осуществления плановой и внеплановой проверки субъекта градостроительства, который вправе требоваться при осуществлении проверки. В Министерстве считают, что в данном вопросе необходимо с одной стороны защитить рынок от чрезмерного государственного контроля, а с другой - предотвратить возможные злоупотребления недобросовестных застройщиков.

"Еще один вопрос – восстановление лицензирования для хозяйственной деятельности по строительству объектов. Ведь именно наличие лицензии является подтверждением способности застройщика выполнять строительные работы", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь напомним, что целью начатой в 2015 году децентрализации полномочий ГАСИ была их передача на места.

На сегодняшний день функционирует 101 орган по вопросам государственного архитектурно-исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Внедрение института частного контроля предусматривает лишение полномочий местных общин по контролю за градостроительной ситуацией в регионе.

Между тем, существует мнение, что внедрение частного контроля и лишение органов местного самоуправления полномочий в строительстве – это не только шаг назад в вопросе децентрализации, но и создание путаницы и новых коррупционных схем в строительстве.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, Чернышов на заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 23 декабря, представил план завершения реформы строительства. Так, будет создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), как центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций вместо Госинспекции градостроительства и Госсервистроя.