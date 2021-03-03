В Украине просел показатель выполненных строительных работ

В Украине объем выполненных строительных работ по состоянию на январь этого года сократился на 11,2% по сравнению с январем прошлого года.

Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.

Так, общий объем выполненных стройработ составил 7,2 млрд гривен. Наиболее масштабное снижение было зафиксировано в строительстве инженерных сооружений – 17,9%, на втором месте по темпам снижения оказалось жилищное строительство – 10,4%, а показатель строительства нежилых помещений снизился на 7,9%.

Описание: Строительство переживает не лучшие времена в Украине Источник: pixabay.com Alt:

В Госстате также сообщили, что доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 43,1%, реконструкции и технического переоснащения – 29,3%.

Стоит подчеркнуть, что в трех регионах Украины наблюдался рост строительства. Тут речь идет о Хмельницкой области – объем выполненных стройработ составил 285,8 млн гривен (+128,1%), Харьковской – 976,3 млн гривен (+14,9%) и Сумской – 88,7 млн гривен (+0,2%). В других областях было зафиксировано снижение показателей. В частности, в Киеве он сократился до 1,8 млрд гривен (падение составило 18,2%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине стоимость монтажно-строительных работ за 11 месяцев 2020 года выросла на 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.