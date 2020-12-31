Объем строительных работ в Украине вырос – Госстат

В Украине объем строительных работ в ноябре этого года вырос на 9,3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, при этом значение в денежном эквиваленте за 11 месяцев 2020 года выросло до 164 млрд гривен (2,8%).

Об этом сообщили в Госстате.

Также стало известно, что показатель за месяц вырос на 8,6% (согласно сезонно скорректированным данным – на 0,4%), в то же время в октябре по сравнению с сентябрем рост составил 2,5%.

Если брать статистику за год с ноября по ноябрь, видим следующую картину: в жилом строительстве показатели упали наиболее сильно – на 4,6%, в нежилом снижение составило 1,2%. При этом строительство инженерных сооружений выросло на 17,4%.

В региональном разрезе, если брать статистику, наиболее заметный рост в строительстве был отмечен в следующих областях: Хмельницкая (50,7%), Одесская (41,8%), Донецкая (40,3%), Черниговская (31,8%), Львовская (18,1%), Киевская (17,8%), Черкасская (14,7%), Сумская (6,1%), Полтавская (4,3%), Волынская (4,2%) и Ивано-Франковской (2%).

При этом в 13 других областях и городе Киеве было отмечено снижение. Наиболее заметное было зафиксировано в Херсонской области и составило 35,6%. При этом в Киеве падение зафиксировали на уровне 2%.

Описание: Строительство растет в Украине Источник: pixabay.com Alt:

Как уточнили в Госстате, статистику привели без учета временно оккупированных территорий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее замглавы комитета ВРУ по вопросам градостроительства Елена Шуляк отмечала, что В Украине коррупция в строительной сфере достигла 10 миллиардов гривен в год при самых скромных подсчетах. При этом мало что делается, чтобы исправить ситуацию.