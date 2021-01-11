В Украине продлили госпрограмму по обеспечению молодежи жильем

Государственная программа обеспечения молодых семей жильем была продлена украинским правительством до 2023 года. Изменения уже внесли в постановление, а сам документ разместили на сайте парламента.

Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в пресс-службе Госмолодежьжилья.

Глава правления фонда Сергей Комнатный поприветствовал решение правительства, которое, по его словам, сохранит механизм обеспечения молодежи жильем. Он также выразил надежду, что программу профинансируют должным образом из госбюджета.

"Ведь сегодня львиную долю нагрузки по этой программе несут местные бюджеты", - напомнил о ситуации с кредитованием Комнатный.

В фонде подчеркнули, что большинство молодых семей не имеют экономической возможности без поддержки государства получить доступ на рынок жилья. По данным Госстата, на квартирном учете в местных органах власти находятся более 657 тысяч граждан, из них более 68 тысяч – молодежь.

Описание: Кабмин продлил программу по обеспечению молодежи жильем Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине за девять месяцев 2020 года по государственным программам получили жилье 400 семей. Однако из государственного бюджета был профинансирован только один договор. Подводя итог в Госмолодежьжилья отметили, что поддержка жилищных программ со стороны государства было крайне незначительной в прошлом году.