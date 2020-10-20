Доступное жилье: из госбюджета профинансировали только один договор

В Украине за девять месяцев этого года по государственным программам получили жилье 400 семей, при этом только один договор был профинансирован из госбюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Госмолодежьжилья.

В фонде отметили, что в этом году финансирование жилищных программ было крайне скудным. Однако, несмотря на это, были заключены 400 договоров. Главным образом финансовое наполнение осуществлялось из местных бюджетов.

Описание: Что происходит с финансированием жилищных программ Источник: pixabay.com Alt:

Так, за девять месяцев молодые семьи привлекли 209 долгосрочных кредитов. При этом, 118 – за счет местных бюджетов, 91 – за счет уставного капитала Госмолодежьжилья, из госбюджета не выделили ничего.

Реализация программы "Доступное жилье" стала возможной благодаря также местным бюджетам. Из госбюджета на это также ничего выделено не было. Всего за девять месяцев оказали 59 поддержек по данной программе.

Льготное кредитование для других категорий населения также осуществлялось благодаря финансированию местных бюджетов.

Если подвести итог, то в целом государство профинансировало только один договор, местные бюджеты - 308, Госмолодежьжилье - 91.

По словам главы правления фонда Сергея Комнатного, показатели реализации жилищных госпрограмм явно недостаточные. При этом, по его словам, отсутствие должного внимания со стороны государства лишь подогревает социальную напряженность в обществе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, у Офиса президента 8 сентября митинговали переселенцы из временно оккупированных территорий, требуя возобновления программы "Доступное жилье" и финансирования льготного кредитования под 3%.