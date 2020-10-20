В Украине подорожало жилье: что происходит с ценами на квартиры

В третьем квартале этого года цены на жилье в Украине выросли по сравнению с таким же периодом в 2019 году. Согласно данным Государственной службы статистики, рост составил в среднем 9,5%.

Так, на рынке первичного жилья рост составил 7,7%. Однако, наибольший скачок цен произошел на вторичном рынке – на 10,6%. По сравнению с концом прошлого года, за девять месяцев цена на жилье в среднем подросла на 6,5%.

Как уточнили в Госстате, на первичном рынке наиболее подорожали однокомнатные квартиры – на 9,3%. Цены на "двушки" продемонстрировали наиболее слабый рост – на 5,9%. При этом трехкомнатные стали в среднем дороже – на 8,1%. В тоже время на вторичном рынке наблюдалась следующая ситуация: однокомнатные подорожали на 11,9%, двухкомнатные – на 11,2%, трехкомнатные – 8,5%.

Также за прошлый год аренда однокомнатных квартир в среднем по Украине выросла на 10,4%.

Описание: Что происходит с ценами на жилье Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле аренда однокомнатных квартир в Киеве стоила от 6,5 тысяч грн в месяц, в то же время за аренду комнаты просили 3 – 4,5 тысяч грн. Эксперты отмечают, что для того, чтобы цены на аренду вернулись к показателям начала 2020 года нужно время. К примеру, в январе этого года стоимость самой дешевой квартиры в Деснянском районе составляла выше 9 тыс. гривен/месяц. По мнению аналитиков, спрос также будет расти в зависимости от того, что будет с экономикой страны.