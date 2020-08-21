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Почем сдают квартиры в Киеве: что происходит на рынке недвижимости

21.08.2020 - 09:31

В июле аренда однокомнатных квартир в Киеве стоила от 6,5 тысяч грн в сутки, в то же время за аренду комнаты просили 3 – 4,5 тысяч грн.

Об этом говорится в сообщении сервиса онлайн-объявлений OLX.

Так, в половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3 000 — 4 500 гривен в месяц. Сняв в Киеве "трешку" на троих, можно сэкономить от 1 630 гривен до 4 500 гривен в месяц. "Однушки" в "университетских" районах больших городов стоят от 6500 гривен до 9000 гривен.

При этом, в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле по сравнению с докарантинным февралем.

В Деснянском районе аренда комнаты стоила в среднем 3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 6,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 8 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 10 тыс. гривен/месяц.

Такая же стоимость аренды комнаты, 1- и 2-комнатной квартиры зафиксирована и в Днепровском районе.

3-комнатная квартира в данном районе в июле стоила 13 тыс. гривен/месяц.

В Святошинском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 7,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 9,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 13 тыс. гривен/месяц.

Почем стоит снять квартиру в Киеве

pixabay.com

В Голосеевском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной квартиры - 14 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 22,7 тыс. гривен/месяц.

В Шевченковском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,5 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 10,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 15,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 26,6 тыс. гривен/месяц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) выступает за снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 5% для операций по аренде жилой недвижимости для "детенизации" рынка.

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