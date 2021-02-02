В Украине хотят усилить наказание за незаконную вырубку деревьев

Депутаты украинского парламента в понедельник, 1 февраля, приняли в первом чтении законопроект №3805, который усиливает наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Как сообщил глава госструктуры Андрей Малеванный, за нарушение статьи 153 Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции будут увеличены теперь в 10 раз. Так, если раньше штраф за уничтожение дерева предполагал 170-340 грн, то если закон вступит в силу он вырастет до 1700-3400 гривен. При этом для чиновников штрафы вырастут до 5100-8500 гривен.

Описание: Депутаты решили защитить зеленые насаждения мегаполисов Источник: pixabay.com Alt:

Кроме того, за существенные повреждения зеленых насаждений вводится новая статья в Кодекс, которая предусматривает даже лишение свободы сроком до трех лет. Штраф при этом возрастает до 17 тысяч гривен. Существенным вредом считается тот, что в 20 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

"То есть, если вырубка деревьев нанесла ущерб на 340 гривен, нарушитель заплатит штраф более 8000 гривен", - добавил Малеванный.

В Госэкоинспекции считают, что ужесточение наказание за вырубку деревьев позволит защитить зеленые насаждения, растущие в пределах населенных пунктов. А это особенно важно для больших городов, где растительность является одним изважнейших природных фильтров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в последнее время участились случаи незаконной вырубки деревьев. К примеру, недавно в Херсоне на проспекте 200-летия города неизвестные срезали три молодых дерева, а на их месте на следующий день начали устанавливать МАФ.