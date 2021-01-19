В Херсоне ради установки МАФов срезали несколько деревьев. Видео

В Херсоне на проспекте 200-летия города неизвестные незаконно срезали три молодых дерева, а на их месте на следующий день начали устанавливать МАФ.

Наглое строительство возмутило местных жителей. Они вызвали на место происшествия полицию, которая зафиксировала нарушение.

Активисты также написали обращение на имя мэра Херсона Игоря Колыхаева с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить незаконного строительства с самозахватом территории.

Человек, который руководил выгрузкой металлических конструкций, по мнению активистов являлся либо владельцем МАФа, либо его представителей. Он заявил, что у него есть разрешения на установку здесь временной постройки. Однако не стал их показывать.

Видео происходящего выложили в сеть жители дома.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разразился очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев. В рамках реконструкции площади возле станции метро "Арсенальная" срезали 11 деревьев.