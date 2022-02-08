В Украине готовятся запустить автоматическую регистрацию строительства

В Украине вскоре будет запущена автоматическая регистрация строительства с помощью портала "Дія". Об этом во вторник, 8 февраля, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время выступления на Diia Summit.

"Как это работает? При подаче заявления на разрешение система проверяет соответствие всех документов заданным критериям. Если все сведения заполнены корректно, автоматически регистрирует выдачу разрешения на строительные работы", - отметил чиновник.

Глава Минрегиона также добавил, что новшество позволит избежать коррупционных рисков, поскольку процесс будет происходить без человеческого фактора. Он напомнил, что первые услуги для строительной отрасли на портале "Дія" были представлены в прошлом году, на сегодняшний день их уже 14.

"Более 130 тысяч объектов строительства, 620 тысяч документов по этим объектам, более 1,1 миллиона уникальных посещений и 27 тысяч пользователей – вот результат совместной работы Минрегиона и Минцифры", - подчеркнул Чернышов.

В свою очередь эксперт в градостроительстве Георгий Могильный заявил, что эта инициатива незаконна, поскольку даже "органы местного самоуправления лишаются самоуправления полномочий по выдаче разрешений СС2 на своей территории".

"Вопреки законам Украины начинают выдавать разрешения на строительство без проверок тупо по факту наличия набора бумаг, которые застройщик сам себе покупает в частных компаниях", - написал эксперт у себя в Facebook.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство объекта, которое велось без разрешительной документации, можно ввести в эксплуатацию, подав декларацию о готовности через портал "Дія". Для этого в разделе о строительстве нужно выбрать услугу "Декларация о готовности к эксплуатации самовозведенных объектов" на земельном участке соответствующего целевого назначения. Однако стоит подчеркнуть, что под строительную амнистию попадают только объекты класса последствий СС1.