Строительство объекта, которое велось без разрешительной документации, можно ввести в эксплуатацию, подав декларацию о готовности через портал "Дія".

Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции архитектуры и градостроительства.

"Все, что для этого нужно – перейти на портал "Дія", в разделе о строительстве выбрать услугу "Декларация о готовности к эксплуатации самовозведенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения", — сообщили в ведомстве.

Затем в течение суток заявку рассмотрит инспекторы строительного надзора ГИАГ, а заказчик получит уведомление о результате в своем кабинете на портале.

Описание: В ГИАГ рассказали, как ввести в эксплуатацию самострой Источник: pixabay.com Alt:

В инспекции также напомнили, что под строительную амнистию попадают объекты класса последствий СС1, построенные на земельных участках соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ. Речь идет о жилых, дачных домах и приусадебных постройках общей площадью до 300 квадратных метров, которые были возведены с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года, а также здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион разработал проект постановления, касающейся проведения инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства. Формирование списков позволит решить вопрос с долгостроями, который является одним из самых острых для строительного рынка.