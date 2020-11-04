В центре Киева здание после реконструкции станет выше на этаж и мансарду

Власти Киева позволили провести реконструкцию нежилого здания в центре столицы по улице Пушкинской, 9В под административное здание, при этом согласно проектам, оно должно вырасти на один этаж и мансарду.

Как сообщает Киеввласть, разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА ООО "К.И.Т.". Компания работает в сфере туризма и гостиничного бизнеса. После реконструкции здание вырастет до 11.5 метров.

Как известно, здание уже 12 лет находится в частной собственности, стоит на участке 0,012 га. Целевое назначение земли - для "другой коммерческой деятельности". Реконструкция предусматривает частичное снос и надстройку офисного здания с гостевыми апартаментами для дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Функциональное назначение земли - территория жилой средне- и малоэтажной застройки.

Отметим, что здание не является памятником архитектуры, однако находится в архитектурной охранной зоне – в зоне регулирования застройки первой категории, исторического ареала и в приделах центральной планировочной зоны.

Описание: Здание на Пушкинской будут реставрировать Источник: kievvlast.com.ua/ Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4235, который должен ввести мораторий на высотную застройку в радиусе 500 метров от объектов культурного наследия.