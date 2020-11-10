В Киеве массово убирают МАФы, которые не соответствуют архитектурному типу. Фото

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В Святошинском районе Киева возле станции метро Житомирская прошли рейды по незаконно установленным МАФам, которые были впоследствии демонтированы.
Об этом сообщили в пресс-службе районной госадминистрации.
В Святошинском районе убирали массово МАФы
facebook.com/Svyatoshino
Как подчеркивается в сообщении, коммунальщики сносили даже те конструкции, владельцы которых хоть и имели основания для работы, но МАФы не отвечали утвержденному властями столицы архитектурному типу.
В Святошинском районе убирали массово МАФы
facebook.com/Svyatoshino
В РГА рассказали, что "такие архитектурные формы получат новый архитип", который будет более удобным и не будет создавать для жителей района дискомфорт.
В райадминистрации пообещали, что подобные рейды будут проходить регулярно по всему району.
В Святошинском районе убирали массово МАФы
facebook.com/Svyatoshino
Комплексная реконструкция таких площадок включает приведение малых архитектурных форм, которые имеют соответствующие документы, в состояние, соответствующее архитипу, утвержденному КГГА.
Как сообщали НЕРУХОМІ, всего за 4 дня сотрудниками коммунального предприятия "Киевблагоустройство" и некоторыми владельцами в столице были демонтированы 116 самовольно установленных временных сооружений.
Строительство должно завершиться в декабре этого года
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