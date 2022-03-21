Новый ракетный удар по Киеву: сильно досталось ТРЦ и жилому комплексу. Фото

Российские войска сегодня ночью нанесли очередной ракетный удар по Подольскому району Киева, основной целью оккупантов стал торгово-развлекательный комплекс.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, мощный взрыв спровоцировал масштабный пожар, на место прибыли все службы – спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что взрывная волна также повредила рядом стоящие дома жилого комплекса. Там повыбивало окна и повредило местами фасады.

Описание: Пострадавшие соседние с ТРЦ квартиры Источник: Скриншот Alt:

Жильцы показывают разбитые стекла вместе с оконными рамами, которые лежат внутри квартир.

В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили, что ракетный удар привел к масштабным разрушениям ТРЦ, пострадали припаркованные рядом машины. По состоянию на утро, 21 марта, известно о восьми погибших.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 14 марта войска путина обстреляли из артиллерии жилой дом в Оболонском районе. В результате прямого попадания девятиэтажка частично обрушилась, спасатели эвакуировали тогда из дома 63 человека.