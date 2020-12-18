В Тернополе запретили строить выше девятого этажа

В Тернополе строительные компании больше не смогут возводить здания, выше девятого этажа. Соответствующие ограничения были установлены исполнительным комитетом, сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

На очередном заседании исполкома 16 декабря было принято решение о введении ограничений относительно высоты жилой застройки города. Так, высота зданий в зонах смешанной многоквартирной жилой и общественной застройки не должна быть выше 30 метров (девяти этажей). Если речь идет об усадебной застройке, в этом случае высота зданий должна быть ограничена 12 метрами (три этажа, без учета мансарды).

Описание: В Тернополе больше не будут строить высокие дома Источник: pixabay.com Alt:

Власти Тернополя считают, что, ограничив высотную застройку города, сделают жизнь в нем более комфортной. Также это позволит более рационально использовать территории.

Известно, что в 2018 году в Украине вступили в силу ограничения высотной застройки зависимо от того, сколько людей проживают в населенном и пункте и его классификации. Так, города в которых проживают менее 100 тысяч человек, жилые дома должны строиться не выше 16 этажей, и не более девяти этажей – в городах с населением до 50 тысяч.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве будут демонтировать верхние этажи в ЖК Fresco Sofia, который находится в буферной зоне Софийского собора. 17 августа состоялось подписание Меморандума о снижении высотности ЖК Fresco Sofia. Здание должны укоротить до 27 метров. Застройщик пообещал убрать "лишние" этажи.