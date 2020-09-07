В столице из-за строительства метро на Виноградарь разрушается жилой дом

Киевляне пожаловались на аварийность дома на проспекте Правды из-за строительства метро на Виноградарь: от здания постоянно отпадают части стен и штукатурки.

Как сообщает Киеввласть, заместитель главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Наталья Маслова попросила главу КГГА укрепить треснувшую фасадную стену дома по просп. Правды, 35-А в Подольском районе Киева.

"По словам жителей, в связи со строительством метро на Виноградарь, на фасадной стене дома образовалась трещина (как снаружи, так и внутри дома) и отходит внешняя фасадная стена от лестничных пролетов. После неоднократных технических обследований строительных конструкций и инженерных сетей дом признан аварийным и непригодным к эксплуатации. Постоянно от дома отпадают части стен и штукатурки", – говорится в обращении депутата.

По словам Масловой, неоднократные обращения в обслуживающую организацию жителей дома, в котором проживают семьи с маленькими детьми и пенсионеры, не принесли результата.

Произошел очередной эксцесс во время строительства метро на Виноградарь pixabay.com

Депутат попросила Виталия Кличко провести повторное комиссионное обследование дома с привлечением инициативной группы его жителей и решить вопрос по укреплению стены и фундамента дома, а в случае невозможности проведения указанных работ дать рекомендации относительно дальнейших действий жителям аварийного дома.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве во время строительства метро на Виноградарь рухнул автокран. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, во второй половине дня.